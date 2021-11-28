Selçuk İnan'dan rotasyon cevabı!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Süper Lig'in 14. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçı için açıklamalarda bulundu.



Malatya deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Selçuk İnan, "Perşembe günkü maçtan sonra bugünkü maç daha da önemli oldu bizim için. O tür maçların daha da anlam kazanması için hemen sonrasında bu tür maçları kazanmalısınız. Oyuncularımızla bunu konuştuk. Malatya zor deplasman. Hepimiz farkındayız. Çok da geride kalmadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz buradan. 2 maçtır istediğimiz sonuçlar alamadık. İnşallah bugün alacağız." ifadelerini kullandı.



Rotasyon için konuşan İnan, "Yoğun bir fikstürden geldik. Birçok oyuncuyu dinlendirme fırsatı da yakalayamadık. Sağlık ve performans ekipleriyle görüştükten sonra dinlendirme kararı aldık. Sahaya çıkanlar ellerinden geleni yapacaklar. Oynamayanları aratmazlar ve bugün kazanırız inşallah." dedi.





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