Selçuk İnan, başarının sırrını açıkladı!

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yıyendiği maçın ardından, başarılarının sırrını açıkladı.Selçuk İnan, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile çıkışa geçtiklerini belirtirken ''Kasımpaşa'nın kötü gittiğini biliyorduk, çalışmaları da o yönde yaptık. Önemli bir galibiyet aldık. Yeni kondisyoner geldikten sonra hepimizle özel olarak ilgileniyor. İnşallah bu çalışmaların meyvesini yavaş yavaş toplayacağız.'' sözlerini kullandı.Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Benfica maçını da yorumlayan tecrübeli futbolcu, ''Her ne kadar Benfica'ya karşı kötü bir sonuç alsak da, Galatasaray'ın olduğu her yerde umut vardır. Rövanş maçında elimizden geleni yapacağız.'' dedi.