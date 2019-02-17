  •  
    Fatih Terim ile yaptığı kritik toplantıyı anlattı
  •  
    "Mbaye Diagne penaltı bekleyebilir, ben o an.."
  •  
    Gündem olan o VİDEO; Maç sonucunu karıştırdı
  •  
    Serdar Aziz'in eşinden "Maldivler" için İSYAN!..
  •  
    Trabzonspor tarihi bir servet kazanmaya hazır

Selçuk İnan, başarının sırrını açıkladı!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, Kasımpaşa galibiyetinden sonra Alberto Bartali'nin ismine dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com
Selçuk İnan, başarının sırrını açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2019 22:01
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçın ardından Selçuk İnan, başarılarının sırrını açıkladı.

Selçuk İnan, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile çıkışa geçtiklerini belirtirken ''Kasımpaşa'nın kötü gittiğini biliyorduk, çalışmaları da o yönde yaptık. Önemli bir galibiyet aldık. Yeni kondisyoner geldikten sonra hepimizle özel olarak ilgileniyor. İnşallah bu çalışmaların meyvesini yavaş yavaş toplayacağız.'' sözlerini kullandı.

BENFICA AÇIKLAMASI

Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Benfica maçını da yorumlayan tecrübeli futbolcu, ''Her ne kadar Benfica'ya karşı kötü bir sonuç alsak da, Galatasaray'ın olduğu her yerde umut vardır. Rövanş maçında elimizden geleni yapacağız.'' dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için