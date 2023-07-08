Selçuk İnan: "Arda Real Madrid'de bir şekilde oynar"

Selçuk İnan, Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Selçuk İnan: 'Arda Real Madrid'de bir şekilde oynar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2023 01:22
Galatasaray'ın eski yıldızlarından teknik direktör Selçuk İnan, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği gecesinde konuştu.

Selçuk İnan Galatasaray'ın şampiyonluğunu "Oyuncuları, yönetimi, taraftarı tebrik ederim bize böyle günler yaşatıyorlar. Galatasaray'da herkes birbirini çok sever, burada olmaktan dolayı çok mutluyum." sözleriyle değerlendirirken Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili de konuştu.

Selçuk İnan Arda Güler'in Real Madrid'de oynayacak kalitede olduğunu söyleyerek, "Daha önceki röportajlarımda Arda Güler ile ilgili konuşmuştum. Genç yaştan beri tanıyorum onu gerçekten çok önemli bir potansiyel ve çok önemli bir yetenek. Ben Real Madrid'de oynayacağını düşünüyorum. Eğer çok yetenekli ve iyi bir oyuncuysanız bir şekilde oynarsınız. Arda'nın bizi güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Ona da buradan başarılar diliyorum, Allah yolunu açık etsin inşallah" sözlerini sarf etti." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery