Selçuk İnan 1 yıl daha uzatıyor

YILLIK 5-6 MiLYON TL

Galatasaray'da takım kaptanı Selçuk İnan'ın form grafiğindeki müthiş yükseliş hem teknik heyeti hem yönetimi fazlasıyla mutlu etti. 1.5 aydır İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile yaptığı özel çalışmalar sonucu kondisyonunu güçlendiren tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçının en çalışkan oyuncusuydu.90 dakika oynadığı karşılaşmada 11.04 kilometre ile sahanın en çok koşan ismi olan 34 yaşındaki Selçuk İnan, 121 kez topla buluşurken, 109 pasının 99'unda isabet sağlamayı başardı. Selçuk'un bu maçtaki bir başka dikkat çeken yönü, 14 yabancının yer aldığı takımda kaptanlık ve liderlik görevini kusursuz yapmasıydı.Olumlu yöndeki bu değişimin ardından kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesinin 1 yıllığına daha uzatılması gündeme geldi. Sarı kırmızılı yöneticiler, tecrübeli oyuncunun 'hem kaptan hem ağabey' olarak takımda kalması gerektiğini düşünüyor. Bu sezon toplamda 2 milyon 950 bin Euro garanti ücret ve maç başı 25 bin Euro alan Selçuk'a, bu rakamlarda indirim yapması karşılığında yeni mukavele teklif edilecek.Sarı kırmızılıların yıllık 5-6 milyon TL civarında bir öneride bulunması bekleniyor. Galatasaray'daki geleceği ile ilgili her fırsatta yakın çevresine,diyen Selçuk İnan'ın ise teklife hiç bakmadan 1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.