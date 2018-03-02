  •  
    Ali Koç'un gündeme damga vuran videosu
  •  
    "Teknik direktör için üç ADAY belirlenmiştir.."
  •  
    Büyüka'dan Koç iddiası; "Yine 50 bin kişi olacak"
  •  
    Koç'un başkan olması sonrası Galatasaray?
  •  
    Denizli'den Koç gerçeği; "Çok sinirlidir ama..."

Selçuk Ernak ''Taraftarımız salonu şölen yerine döndürmeli''

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un koçu Selçuk Ernak, 5 Mart Pazartesi günü oynanacak TOFAŞ mücadelesi öncesi taraftara seslendi.

Kaynak: AA
Selçuk Ernak ''Taraftarımız salonu şölen yerine döndürmeli''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2018 17:02
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı TOFAŞ maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Selçuk Ernak, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve maça hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Kupası'ndan sonra milli maçlar nedeniyle lige iki hafta ara verildiğini hatırlatan Ernak, "Sakatlıkları bulunan oyuncularımızın iyileşmesi için lige verilen arayı iyi değerlendirdik. Lazeric tam olarak iyileşmiş değil. Milli takıma giden Metecan Birsen'in de dizi esnedi. Tabii TOFAŞ maçında oynama ihtimali çok düşük. Bunların dışında iyi bir hazırlık dönemi geçirdik diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın, basketbolun yanı sıra futbol takımı ve diğer branşlara gösterdiği ilgiyle sporu destekleyen bir kent olduğunu vurgulayan Ernak, takıma geldiği günden beri sosyal medyada ve saha kenarında çok destek gördüğünü kaydetti.

Mümkün olduğunca iyi bir takım kurmaya çalıştıklarının altını çizen Ernak, şunları aktardı:

"Onların desteğine layık olmaya çalışıyoruz. Alabildiğimiz en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz. Bu maçı Bursa'da oynayacağız. 12 Mart Pazartesi günü oynayacağımız Muratbey Uşak maçında taraftarlarımızın salonu bir şölen yeri haline getirmesi lazım. Uşak takımı da galibiyet istiyor. Ona göre çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizleri TOFAŞ maçında da Uşak maçında da yalnız bırakmasınlar."

Takım kaptanı Tufan Önen ise ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını belirterek, "Türkiye Kupası maçı bizim için çok zor bir mücadele oldu. Şimdi tekrar TOFAŞ ile mücadele edeceğiz. Kazanmak için gidiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımız bizim 6. adamımız. Onlara her maç ihtiyaç duyuyoruz. Sahada onlardan güç alıyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler." değerlendirmesinde bulundu.

TOFAŞ Spor Salonu'nda 5 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için