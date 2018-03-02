Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı TOFAŞ maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Selçuk Ernak, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve maça hazır olduklarını belirtti.Türkiye Kupası'ndan sonra milli maçlar nedeniyle lige iki hafta ara verildiğini hatırlatan Ernak, "Sakatlıkları bulunan oyuncularımızın iyileşmesi için lige verilen arayı iyi değerlendirdik. Lazeric tam olarak iyileşmiş değil. Milli takıma giden Metecan Birsen'in de dizi esnedi. Tabii TOFAŞ maçında oynama ihtimali çok düşük. Bunların dışında iyi bir hazırlık dönemi geçirdik diyebilirim." ifadelerini kullandı.Sakarya'nın, basketbolun yanı sıra futbol takımı ve diğer branşlara gösterdiği ilgiyle sporu destekleyen bir kent olduğunu vurgulayan Ernak, takıma geldiği günden beri sosyal medyada ve saha kenarında çok destek gördüğünü kaydetti."Onların desteğine layık olmaya çalışıyoruz. Alabildiğimiz en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz. Bu maçı Bursa'da oynayacağız. 12 Mart Pazartesi günü oynayacağımız Muratbey Uşak maçında taraftarlarımızın salonu bir şölen yeri haline getirmesi lazım. Uşak takımı da galibiyet istiyor. Ona göre çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizleri TOFAŞ maçında da Uşak maçında da yalnız bırakmasınlar."Takım kaptanı Tufan Önen ise ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını belirterek, "Türkiye Kupası maçı bizim için çok zor bir mücadele oldu. Şimdi tekrar TOFAŞ ile mücadele edeceğiz. Kazanmak için gidiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımız bizim 6. adamımız. Onlara her maç ihtiyaç duyuyoruz. Sahada onlardan güç alıyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler." değerlendirmesinde bulundu.TOFAŞ Spor Salonu'nda 5 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.