Selahattin Paşalı kaç yaşında (AŞK 101 Osman)





AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU



Kubilay Aka - Kerem

Kaan Urgancıoğlu - Kemal

Alina Boz - Eda

Pınar Deniz - Burcu

Mert Yazıcıoğlu - Sinan

Selahattin Paşalı - Osman

İpek Filiz Yazıcı - Işık

Bade İşçil -

Müfit Kayacan - Necdet Kubilay Aka - KeremKaan Urgancıoğlu - KemalAlina Boz - EdaPınar Deniz - BurcuMert Yazıcıoğlu - SinanSelahattin Paşalı - Osmanİpek Filiz Yazıcı - IşıkBade İşçil -Müfit Kayacan - Necdet

Yeni dizi Aşk 101, Netflix ekranlarında yayınlandı. Bu dizide Osman karakterini canlandıran oyuncu Selahattin Paşalı dikkat çekti.Selahattin Paşalı. Sporcu, oyuncu. 1990, Bodrum / Muğla doğumlu. Profesyonel basketbolcu olan Selahattin Paşalı Darüşşafaka Spor Kulübünde oynadı. Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuduktan sonra Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı.2017'de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Kalp Atışı dizisinde Alp karakteri ile kendini tanıtan Selahattin Paşalı, 2018'de Kanal D ekranlarına gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Arda Özkan, 2019 yılında rol aldığı Leke dizisinde Arda karakterini, 2020'de Aşk 101 dizisinde Osman karakterini canlandırdı.Aşk 101 (Osman, 2020)Leke (Arda Yenilmez, 2019)Bir Umut Yeter (Arda Özkan, 2018)Kalp Atışı (Alp Sungur, 2017)