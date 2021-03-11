Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Selahattin Baki'ye 15 gün hak mahrumiyeti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2021 22:04
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle MKE Ankaragücü'ne 150 bin lira, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya ise 100'er bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Atakaş Hataysporlu futbolcu Youssouf Kone'ye rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı. Yukatel Denizlisporlu oyuncu Sakıb Aytaç'a da talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Mehmet Ataberk Dadakdeniz'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan TFF 1. Lig'den Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 13 bin lira, Tuzlaspor'a 12 bin lira ve Ankaraspor'a ise 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.