Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi
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26 Eylül 2023 18:28
Türkiye Futbol Federasyonu, Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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