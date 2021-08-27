Selahattin Baki: 'Olympiakos içime doğdu'

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile eşleşmelerini değerlendirdi.



İşte Selahattin Baki'nin sözleri:



"Tüm camiamızı, teknik direktörümüz, takımımızı tebrik ediyorum. Kağıt üstünde rakip güçlü görünmeyebilir ama bize göre çok daha hazır durumda. Kaliteli ve fizikli bir takımdı. Gençlerin oynaması da istediğimiz bir görüntüydü. Akşamı atlattık ve gruplara kaldık. 2 sene sonra tekrar Avrupa sahnesindeyiz. Rakiplerimiz güçlü. Hepsine saygı duyuyoruz ama hiçbirinden çekinmiyoruz. Çıkacağız, oturmaya başlayan oyunumuzla gruptan çıkacağımızı ümit ediyoruz. Zaten bu inançla yola çıkıyoruz. Hayırlı olsun Fenerbahçemiz, Türk futbolu için. Güzel grup kağıt üstünde. Bundan sonra futbolcularda."



"Benim bir tek Olympiakos içime doğuyordu. Olympiakos'un çıkacağını hissettim. Vitor Pereira'nın eski takımı Olympiakos, orada 2 kupa kazandı. Onun için de ilginç maç. Ancak, o da Fenerbahçe çatısı altında ve artık Fenerbahçe'de başarılar elde etmek istiyor. Orada 2 kupası var, burada yok. Kader ağlarını örüyor, burada kupa kazanacak artık."



"Yavaş yavaş özlenen Fenerbahçe ortaya çıkmaya başladı. Son rötuşlardan sonra hayal ettiğimiz Fenerbahçe ortaya çıkacak."



