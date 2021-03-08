Selahattin Baki: 'Marcao milletvekili mi oldu?'

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, 3-0 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası Marcao ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.



İşte Selahattin Baki'nin sözleri:



"Marcao diye bir adam var. Herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var. Hakemlere, futbolculara acayip acayip hareketleri var. Fenerbahçe'de böyle davranan bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?"



