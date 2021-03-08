Selahattin Baki: "Marcao milletvekili mi oldu?"

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Selahattin Baki: 'Marcao milletvekili mi oldu?'
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08 Mart 2021 22:18
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, 3-0 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası Marcao ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

İşte Selahattin Baki'nin sözleri:

"Marcao diye bir adam var. Herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var. Hakemlere, futbolculara acayip acayip hareketleri var. Fenerbahçe'de böyle davranan bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?"



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