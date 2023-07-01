Selahattin Baki: ''İki iyi transferi kampa yetiştirdik''

İyi bayramlar. Dünyanın en güzel manzarası kenetlenmiş Fenerbahçe camiasıdır. Bugün de bunu görüyoruz. Umarım buradaki bu enerji bütün sezon yanımızda olur. O zaman da hiç kimse karşımızda duramaz. Herkesin bayramı kutlu olsun.'' dedi.

Gelecek sezon çalışmalarına devam ettiklerini belirten Baki, ''Futbol şubesinde herkes verilen görev doğrultusunda üstüne düşeni yapıyor. İki tane çok iyi diyebileceğimiz transferi kamp öncesine yetiştirdik. Bu da bizim için önemliydi. Çalışmalarımız devam ediyor. İsmail hocamızın da gerek Samandıra, gerek Rusya kampında vereceği raporlar doğrultusunda da gördüğü eksiklikleri tamamlamaya çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, törenin ardından gelecek sezona dair açıklamalarda bulundu.Herkesin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Baki,Bayramlaşma töreninde kürsüye gelerek herkesin bayramını kutlayan Genel Sekreter Burak Kızılhan ise şu ifadeleri kullandı: