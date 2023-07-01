Selahattin Baki: ''İki iyi transferi kampa yetiştirdik''

Fenerbahçe'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, törenin ardından gelecek sezona dair açıklamalarda bulundu.
Herkesin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Baki, ''İyi bayramlar. Dünyanın en güzel manzarası kenetlenmiş Fenerbahçe camiasıdır. Bugün de bunu görüyoruz. Umarım buradaki bu enerji bütün sezon yanımızda olur. O zaman da hiç kimse karşımızda duramaz. Herkesin bayramı kutlu olsun.'' dedi.
Gelecek sezon çalışmalarına devam ettiklerini belirten Baki, ''Futbol şubesinde herkes verilen görev doğrultusunda üstüne düşeni yapıyor. İki tane çok iyi diyebileceğimiz transferi kamp öncesine yetiştirdik. Bu da bizim için önemliydi. Çalışmalarımız devam ediyor. İsmail hocamızın da gerek Samandıra, gerek Rusya kampında vereceği raporlar doğrultusunda da gördüğü eksiklikleri tamamlamaya çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.
Bayramlaşma töreninde kürsüye gelerek herkesin bayramını kutlayan Genel Sekreter Burak Kızılhan ise şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Başkanım,
Hem burada hem de ekranları başında yan yana olduğumuz kıymetli üyelerimiz ve taraftarlarımız, değerli basın mensupları…
Güzel bir bayram gününde bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak üyelerimizle sporcularımızla kocaman aile olarak yeni sezonun heyecanını yaşamaya başlıyoruz.
Bir yandan dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemizin sporcuları olimpiyat kotalarını almaya başladılar. Her gün bir kota haberi alıyoruz!
Ve Fenerbahçe olarak, Paris olimpiyatlarına inşallah önce rekor sayıda katılımı elde ederek gururlanacağız. Sonra da rekor madalya ile bayrağımızı dalgalandıracağız, sporcularımız inşallah göğsümüz kabartacaklar!
Bir yandan da futbolda sezon yavaş yavaş başlıyor. Hazırlıklar sürüyor. Hocamız İsmail Kartal mesaisine başladı. Allah hepsinin yardımcısı olsun.
Bugün bir arada olduğumuz bu anlamlı günde iki gün önce 29 Haziran tarihinde 100. Yıl dönümünü yaşadığımız, tarihimizin en kıymetli kupalarından biri olan General Harington Kupası'na bir parantez açmak istiyorum. 29 Haziran 2023 tarihi General Harington Kupası zaferinin 100. yılını hep beraber kutladık. Tarihimizden aldığımız güç deriz ya hep işte o tarihe mal olmuş en özel en anlamlı olaylardandır. Ve milli mücadelenin kahramanı olan Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu vesileyle bir kez daha saygıyla anıyoruz.
Çok güzel bir sezon, sonu kupalar ve şampiyonluklar olsun. Tekrar hepinizin bayramını kutluyorum.''
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, törenin ardından gelecek sezona dair açıklamalarda bulundu.
Herkesin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Baki, ''İyi bayramlar. Dünyanın en güzel manzarası kenetlenmiş Fenerbahçe camiasıdır. Bugün de bunu görüyoruz. Umarım buradaki bu enerji bütün sezon yanımızda olur. O zaman da hiç kimse karşımızda duramaz. Herkesin bayramı kutlu olsun.'' dedi.
Gelecek sezon çalışmalarına devam ettiklerini belirten Baki, ''Futbol şubesinde herkes verilen görev doğrultusunda üstüne düşeni yapıyor. İki tane çok iyi diyebileceğimiz transferi kamp öncesine yetiştirdik. Bu da bizim için önemliydi. Çalışmalarımız devam ediyor. İsmail hocamızın da gerek Samandıra, gerek Rusya kampında vereceği raporlar doğrultusunda da gördüğü eksiklikleri tamamlamaya çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.
Bayramlaşma töreninde kürsüye gelerek herkesin bayramını kutlayan Genel Sekreter Burak Kızılhan ise şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Başkanım,
Hem burada hem de ekranları başında yan yana olduğumuz kıymetli üyelerimiz ve taraftarlarımız, değerli basın mensupları…
Güzel bir bayram gününde bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak üyelerimizle sporcularımızla kocaman aile olarak yeni sezonun heyecanını yaşamaya başlıyoruz.
Bir yandan dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemizin sporcuları olimpiyat kotalarını almaya başladılar. Her gün bir kota haberi alıyoruz!
Ve Fenerbahçe olarak, Paris olimpiyatlarına inşallah önce rekor sayıda katılımı elde ederek gururlanacağız. Sonra da rekor madalya ile bayrağımızı dalgalandıracağız, sporcularımız inşallah göğsümüz kabartacaklar!
Bir yandan da futbolda sezon yavaş yavaş başlıyor. Hazırlıklar sürüyor. Hocamız İsmail Kartal mesaisine başladı. Allah hepsinin yardımcısı olsun.
Bugün bir arada olduğumuz bu anlamlı günde iki gün önce 29 Haziran tarihinde 100. Yıl dönümünü yaşadığımız, tarihimizin en kıymetli kupalarından biri olan General Harington Kupası'na bir parantez açmak istiyorum. 29 Haziran 2023 tarihi General Harington Kupası zaferinin 100. yılını hep beraber kutladık. Tarihimizden aldığımız güç deriz ya hep işte o tarihe mal olmuş en özel en anlamlı olaylardandır. Ve milli mücadelenin kahramanı olan Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu vesileyle bir kez daha saygıyla anıyoruz.
Çok güzel bir sezon, sonu kupalar ve şampiyonluklar olsun. Tekrar hepinizin bayramını kutluyorum.''
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