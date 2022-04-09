Selahattin Baki: 'Gözümüz Atilla Karaoğlan'ın üstünde'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, derbilerin bir bayram olduğunu, Galatasaray'ı yenerek taraftarlara bayram sevinci yaşatmak istediklerini söyledi.



"Fenerbahçe için her derbi bayramdır. Biz de bu hafta sonu bayrama hazırız. Samandıra'da ortam hiç olmadığı kadar iyi. Takımımıza güveniyoruz" diyen Baki, "Kadıköy'de genel anlamda derbinin favorisi bellidir. Trabzonspor maçındaki gibi kötü niyet olmazsa bu maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.



"ENTERESAN BİR ATAMA"



Derbide gözlerinin Atilla Karaoğlan'ın üzerinde olacağını belirten Selahattin Baki, "Hakem atamasının enteresan olduğunu belirtebilirim. Bu konuyla ilgili ortamı çok germek istemiyorum. Ancak gözlerimiz üzerinde olacak" dedi.



Baki ayrıca, "İsmail hocayı bu yüzden seçtik. Kendisi bu karanlık günlerde F.Bahçe'ye ışık oldu..." dedi.



Fenerbahçe'nin yöneticisi, "14 ay önce, 1959 öncesi şampiyonluklar için resmi başvuru yaptık. Nihat Özdemir 1 hafta içinde cevap vereceğiz dedi. Bırakın 1 haftayı, sene geçti ses yok. Ufak bir açıklama bile yapmadan gitti" şeklinde konuştu.





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