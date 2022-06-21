Selahattin Baki: 'Dzyuba'yla anlaştığımız doğru değil'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Artem Dzyuba'nın gündemlerinde olmadığını Rus basınına açıkladı.
Championat'tan Andrey Irkha'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Selahattin Baki, Dzyuba'nın transfer söylentilerinin doğru olmadığını kesin bir dille açıkladı. Dzyuba'nın Fenerbahçe'yle yıllık 2,5 milyon euroluk sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı konusunda ciddi iddialar bir süredir gündemi meşgul ediyordu.
Rus ekibi Zenit'ten ayrılan 33 yaşındaki golcü 33 yaşındaki Dzyuba, geçen sezon 28 lig maçında 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Championat'tan Andrey Irkha'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Selahattin Baki, Dzyuba'nın transfer söylentilerinin doğru olmadığını kesin bir dille açıkladı. Dzyuba'nın Fenerbahçe'yle yıllık 2,5 milyon euroluk sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı konusunda ciddi iddialar bir süredir gündemi meşgul ediyordu.
Rus ekibi Zenit'ten ayrılan 33 yaşındaki golcü 33 yaşındaki Dzyuba, geçen sezon 28 lig maçında 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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