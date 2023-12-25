Selahattin Baki'den transfer açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Selahattin Baki'den transfer açıklaması
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25 Aralık 2023 22:45
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, katıldığı bir YouTube kanalında transfer için konuştu.

Transfer konusunda kısa bir açıklama yapan Baki, şu sözleri kullandı;

"Başkandan futbol şubesindeki her isme herkes çalışıyor. İsmail hoca ile devamlı iletişim halindeyiz. Hocamız 1-2 transfer isterse herkesin haberi olur. Biz sessiz ve derinden bu işleri götürmeye çalışıyoruz."

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