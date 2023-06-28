Selahattin Baki'den transfer açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Rus basınına açıklamalarda bulundu.



Baki, Zenit'ten Malcom ve Wendel haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Selahattin Baki, açıklamasında, "Fenerbahçe, Malcom ve Wendel'i kiralamayacak. Wendel'in 17.5 milyon euro'ya satın alma maddesi olduğu bilgisi de doğru değil" ifadelerini kullandı.



Selahattin Baki ayrıca, yeni sezon öncesi Rusya'da Zenit, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü'nün yer aldığı hazırlık turnuvasına katılacaklarını kaydetti. Fenerbahçeli idareci, "Rusya'ya geleceğiz. Bu noktada farklı davranmak için bir neden yok" sözlerini sarf etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ