Selahattin Baki'den transfer açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Malcom ve Wendel haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Selahattin Baki'den transfer açıklaması
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28 Haziran 2023 11:24
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Baki, Zenit'ten Malcom ve Wendel haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Selahattin Baki, açıklamasında, "Fenerbahçe, Malcom ve Wendel'i kiralamayacak. Wendel'in 17.5 milyon euro'ya satın alma maddesi olduğu bilgisi de doğru değil" ifadelerini kullandı.

Selahattin Baki ayrıca, yeni sezon öncesi Rusya'da Zenit, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü'nün yer aldığı hazırlık turnuvasına katılacaklarını kaydetti. Fenerbahçeli idareci, "Rusya'ya geleceğiz. Bu noktada farklı davranmak için bir neden yok" sözlerini sarf etti.

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