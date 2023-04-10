Selahattin Baki'den Erden Timur'a gönderme!

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Selahattin Baki, açıklamalarında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Nicolo Zaniolo transferi ile ilgili açıklamalarına da cevap verdi. Baki, "Bununla ilgili bir tek şunu söyleyebilirim, bunlar birçok yöneticilerin ellerinde. Bazen menajerlerin, bazen kulüp yetkililerinin fiyat arttırmak için teklif yaptıkları doğrudur. Bizde de bir sürü Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Antepli var. Bu canlı yayında, büyük bir zafermiş gibi masaya koymak bana göre büyük bir raconsuzluk. Biz hiçbir zaman bu toplara girmedik. Fenerbahçe olarak girmeyiz de." diye konuştu.



NE OLDU?



Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılarak Nicolo Zaniolo'nun transfer belgelerini paylaşmıştı. Erden Timur, ayrıca Fenerbahçe'nin İtalyan yıldız için kendilerinden daha fazla teklif yaptığını söylemiş ve bununla ilgili de belge paylaşmıştı. Erden Timur, o açıklamasında, "Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var. Edep öyle bir şeydir. Efendilikten ses etmiyoruz. Bari ses etmeyin. Bir başarı varsa, niye bunu kaşınıyorsunuz?" sözlerini sarf etmişti.





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