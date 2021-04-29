Selahattin Baki: "Beşiktaş'ın açıklamalarını hayretle izledik"

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Selahattin Baki: 'Beşiktaş'ın açıklamalarını hayretle izledik'
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29 Nisan 2021 00:33
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Beşiktaş hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü'yle ilgili konuşan Baki, "Son günlerde yetişebildiğimiz kadarıyla yapılan açıklamaları hayretler içinde izliyoruz. Rize, Hatay bize karşıymış falan. Tersini beklemek zaten futbolun doğasına aykırı. Alanya nasıl biz yenmek için çıkacaksa sahaya, Rize de Hatay da çıkıyor. Hiç anlam veremedik bu açıklamalara. Futbolun kaideleri değişti herhalde. Bunlar tamamen TFF'yi ve hakemleri etki altına alma çabaları." dedi.

"HATA KALDIRMAYAN HAFTALAR"

Ligde kalan haftaların hata kaldırmayacağını belirten Fenerbahçe Yöneticisi, "Beklentimiz, 5 maçta en tepeden en aşağıya kadar kulaklarını tıkayıp en adil şekilde bu maçları tamamlamalı. Zaten amaç hakemleri baskı altına almak. Bunlar zaman zaman sonuç da veriyor. Bu 5 hafta hata kaldırmaz. Küme düşülecek, şampiyon olunacak." ifadelerini kullandı.

"UCUZ SİYASETLERLE İŞİMİZ YOK"

Transferle ilgili de açıklama yapan Selahattin Baki, "Türk futbolunun içinde olan herkes bilir ki Fenerbahçe en çok bu işlere dikkat eden kulüptür. Biz hiçbir futbolcuya başkanla görüşmeden teklif yapmayız. Çocukları etkilemek için teklif götürmek gibi ucuz siyasetlere girmeyiz. Kasıtlı pompalanan haberler ve hiçbir yalanlama gelmemesi düşündürücü. Fenerbahçe Yönetimi olarak bazı eski alışkanlıklardan kurtulsunlar istiyoruz." şeklinde konuştu.

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