Sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Sel felaketlerinde hayatını kaybedenler anısına lig maçlarında saygı duruşu yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
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13 Ağustos 2021 14:33
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sel felaketlerinde hayatını kaybedenler anısına Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, 13-16 Ağustos tarihlerinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm müsabakalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilenirken selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri de iletildi.


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