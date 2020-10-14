Sel Çal Kapımı yeni bölüm izle, Sen Çal Kapımı son bölüm
Başrollerinde Kerem Bursin ile Hander Erçel'in oynadığı sen çal kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda. Sen Çal Kapımı yeni fragmanı hayranları arasında en çok konuşulan konulardan birisi oldu. FOX'ta yayınlanan dizinin yeni fragmanında neler var? Sen çal kapını yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...
Sen cal kapımı dizi yeni bölüm yayınlandıktan sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor.
Sen çal kapımı dizisinin son yayınlanan bölümünü izlemek isteyenler ile birlikte yeni bölüm tanıtımını da oldukça merak etti.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM, SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.