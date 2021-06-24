Seksenler yeni sezon 1. bölüm izle, (YENİ BÖLÜM) Seksenler canlı izle TRT 1 HD full

TRT ekranlarında Seksenler dizisi yeniden seyircisi ile 24 Haziran Perşembe günü izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle her Perşembe ekranlara gelecek olan Seksenler izle yeni sezon 1. bölüm ekranlarda olacak.

24 Haziran 2021 10:03
Seksenler yeni sezon 1. bölüm izle, (YENİ BÖLÜM) Seksenler canlı izle TRT 1 HD full
Seksenler dizisi uzun bir aradan sonra yeniden TRT 1 ekranlarına dönüyor. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği ve uzun yıllardır takip ettiği Seksenler dizisinde yeni karakterler, ilk bölümlerde olan oyuncular yeni bölümlerde ekranlarda olacak.
Seyircilerin heyecanla beklediği Seksenler yeni bölümleriyle TRT 1'de 24 Haziran 2021 Perşembe saat 20:00'de ekranlarda olacak.Ü

SEKSENLER YENİ SEZON 1. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEKSENLER DİZİSİNİN KONUSU

Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi… Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…

2021 SEKSENLER YENİ BÖLÜM OYUNCULARI

Seymen Aydın
Reha Özcan
Zeynep Demirel
Ecmel İs
Burcu Altın Deprem
Efe Deprem

YENİ SEZON SEKSENLER 1. BÖLÜM KONUSU

Seksenleri hiç böyle görmediniz. 2021 Yılında Seksenlerde neler oluyor. 2021 Yılındaki Ahmet, Gülden ve diğer karakterleri göreceğiz. Seksenler' yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncularla çok yakında yeniden TRT 1 ekranlarında olacak. Sette çekimler başladı. Yaz aylarında yine TRT ekranlarında olacak olan Yeni Seksenler heyecan dolu hikayeleri ile izleyicileriyle buluşucaktır.

TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Seksenler' yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncularla çok yakında yeniden TRT 1 ekranlarında olacak. Sette çekimler başladı. Yaz aylarında yine TRT ekranlarında olacak olan Yeni Seksenler heyecan dolu hikayeleri ile izleyicileriyle buluşucaktır.

SEKSENLER SON BÖLÜM İZLE

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