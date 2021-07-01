Seksenler (YENİ BÖLÜM) TRT 1 full izle canlı

SEKSENLER YENİ SEZON 2. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Seksenler dizisi uzun bir aradan sonra yeniden TRT 1 ekranlarına dönüyor. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği ve uzun yıllardır takip ettiği Seksenler dizisinde yeni karakterler, ilk bölümlerde olan oyuncular yeni bölümlerde ekranlarda olacak.Seyircilerin heyecanla beklediği Seksenler yeni bölümleriyle TRT 1'de 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 20:00'de ekranlarda olacak.Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi… Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…Seymen AydınReha ÖzcanZeynep DemirelEcmel İsBurcu Altın DepremEfe DepremSeksenleri hiç böyle görmediniz. 2021 Yılında Seksenlerde neler oluyor. 2021 Yılındaki Ahmet, Gülden ve diğer karakterleri göreceğiz. Seksenler' yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncularla çok yakında yeniden TRT 1 ekranlarında olacak. Sette çekimler başladı. Yaz aylarında yine TRT ekranlarında olacak olan Yeni Seksenler heyecan dolu hikayeleri ile izleyicileriyle buluşucaktır.Seksenler' yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncularla çok yakında yeniden TRT 1 ekranlarında olacak. Sette çekimler başladı. Yaz aylarında yine TRT ekranlarında olacak olan Yeni Seksenler heyecan dolu hikayeleri ile izleyicileriyle buluşucaktır.