(SEKSENLER) yeni bölüm izle kesintisiz tek parça youtube TRT 1 HD izle
TRT ekranlarında Seksenler dizisi yeniden seyircisi ile 24 Haziran Perşembe günü izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle her Perşembe ekranlara gelecek olan Seksenler izle yeni sezon 1. bölüm ekranlarda olacak.
Seksenler dizisi uzun bir aradan sonra yeniden TRT 1 ekranlarına dönüyor. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği ve uzun yıllardır takip ettiği Seksenler dizisinde yeni karakterler, ilk bölümlerde olan oyuncular yeni bölümlerde ekranlarda olacak.
Seyircilerin heyecanla beklediği Seksenler yeni bölümleriyle TRT 1'de 24 Haziran 2021 Perşembe saat 20:00'de ekranlarda olacak.Ü
Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi… Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…
2021 SEKSENLER YENİ BÖLÜM OYUNCULARI
Seymen Aydın Reha Özcan Zeynep Demirel Ecmel İs Burcu Altın Deprem Efe Deprem
YENİ SEZON SEKSENLER 1. BÖLÜM KONUSU
Seksenleri hiç böyle görmediniz. 2021 Yılında Seksenlerde neler oluyor. 2021 Yılındaki Ahmet, Gülden ve diğer karakterleri göreceğiz. Seksenler' yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncularla çok yakında yeniden TRT 1 ekranlarında olacak. Sette çekimler başladı. Yaz aylarında yine TRT ekranlarında olacak olan Yeni Seksenler heyecan dolu hikayeleri ile izleyicileriyle buluşucaktır.
Seksenler' yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncularla çok yakında yeniden TRT 1 ekranlarında olacak. Sette çekimler başladı. Yaz aylarında yine TRT ekranlarında olacak olan Yeni Seksenler heyecan dolu hikayeleri ile izleyicileriyle buluşucaktır.