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Sekou Doumbouya, Lakers ile iki yönlü kontrat yaptı!

Los Angeles Lakers, forvet oyuncu Sekou Doumbouya ile iki yönlü sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, forvet oyuncu Sekou Doumbouya ile iki yönlü sözleşme imzaladığını duyurdu.

İki yıl önce Detroit Pistons tarafından 15. sıradan Draft edilen Doumbouya, takımla oynadığı 94 maçta 5.6 sayı ve 2.8 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

Detroit, Eylül ayında Doumbouya'yı Brooklyn Nets'e takas etmişti ve Fransız oyuncu, Nets formasıyla çıktığı tek hazırlık maçında 11 sayı ve 4 ribaund kaydetmişti.

Doumbouya, geçtiğimiz Çarşamba günü Houston Rockets'a takas edilmiş, ancak ertesi gün serbest kalmıştı.


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