Şekip Mosturoğlu'ndan Tete transferi değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin eski başkan Aziz Yıldırım dönemindeki yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, yönetimin Tete ile ilgili açıklaması sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Mosturoğlu, ''Tete konusunda Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın 'hukuki değerlendirme' ile ilgili kısmına dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Futbolcunun sözleşmesini feshinin sonuçları açısından kulüp belli ki bir risk görmüş'' ifadelerini kullandı.
Mosturoğlu, ''Tete konusunda Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın 'hukuki değerlendirme' ile ilgili kısmına dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Futbolcunun sözleşmesini feshinin sonuçları açısından kulüp belli ki bir risk görmüş'' ifadelerini kullandı.