Şekip Mosturoğlu: 'Failler belli'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, iddialı açıklamalarda bulundu.



Radyo Gol'de Emre Tilev'in sorularını yanıtlayan Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanması ve 1958 öncesi şampiyonlukları konusunda fikirlerinin sorulması üzerine. "Otobüsün kurşunlanmasının aydınlatılmaması bir yüz karası. Bunu sadece spor için düşünmeyin. Sosyal yaşantımız, güvenliğimiz, özgürlüklerimiz açısından düşünün. Hala aydınlatılmamış olması bence çok ayıp. Türkiye'ye yakışmıyor. İddia ediyorum bunun failleri belli. Hatta geçenlerde Fenerbahçe de basın toplantısı yaptı. Biz de görev yaptığımız dönemde aynı verilere ulaşmıştık. Faillerin kim oldukları, arka planı belli. Ama aydınlatılmak istenmiyor. Bunu ayıp olarak görüyorum. Türkiye'ye de yakışmıyor." dedi.



59 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN AÇIKLAMA



Mosturoğlu, "Yıldız konusunda bana göre size göre farklı düşünceler olabilir. Şampiyonlukların yıldız hesabının sayılmasıyla ilgili. Şampiyon takım zaten şampiyon. O tescillenmiş. Ama en azından bir başvuru bu kadar uzun süre sürüncemede bırakılmaz. 2 yıl geçti veya 2.5 yıla geliyor. Hala sonuçlandırılmadı. En azından TFF, tarihçilerden spora gönül vermiş kişilerden, sporla haşır neşir olmuş komite kurar. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuna sunar. Hiçbir şey yapılmaması, halının altına süpürülmesi tartışmaları beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.



"YÖNETİCİ SORUMLULUK TAŞIYOR"



"Bazı yöneticilerin ve bazı takımların devre arası açıklamalarına ne diyorsunuz? şeklindeki soruya Şekip Mosturoğlu, "Biz de zaman zaman yapıyorduk. Bazen gerekiyor. Bazen aşırıya kaçıyor. Dozunu bilmek lazım. Yönetici sorumluluk taşıyor. Bazı haksızlıklar karşısında temsil ettiği camianın haklarını savunmak için dile getirmeye çalışıyor. Kişisel eleştiri sınırında kaldığında, hakarete dönmediğinde onu da sağlıklı buluyorum. Konuşmakta fayda var. Dozu önemli bence" diye konuştu.



"BU İŞE EN BAŞINDAN HATALI OLUNDUĞUNU SÖYLEYEN BİR AZINLIK VARDI"



Şekip Mosturoğlu, şike sürecinde karşılarında kamu görevlilerinin olduğunu dile getirerek, "Karşı tarafta kamu görevlileri var. Bir kısmı yargılandı bazıları sürüyor. O tarihlere dönersek insanların masumiyet karinesi ayaklar altına alındı. İnsanlar peşinen suçlu gösterildi. Medya linçi yaşadık. Herkesin bence bu işte biraz günahı var. Bu işe en başından hatalı olunduğunu söyleyen bir azınlık vardı. Daha sonra insanlar bu bilince vardılar. Adalet bir şekilde tecelli ediyor. Biz 11 senede aklandık. Tazminat davalarımızı daha yeni bitti. O da ilk derecede bitti. İstinaf, Yargıtay, belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olabilir. Üzücü, yıpratıcı bir süreç. İnşallah bir daha böyle şeyi bir daha yaşamayız" dedi.





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