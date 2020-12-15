Sekidika: "Uzun zaman sonra ilk kez uzun süre oynadım"

Galatasaraylı Jesse Sekidika, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sekidika: 'Uzun zaman sonra ilk kez uzun süre oynadım'
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15 Aralık 2020 23:29
Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği maçta penaltı yaptıran Jesse Sekidika, karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Sekidika, "İlk yarı açıkçası çok pozisyon bulduk, 5 gol atabilirdik. Bundan daha iyi olmamız gerekiyor, yendik ve üst tura çıktık. Önemli olan bu" dedi.

Kendi performansı da sorulan genç oyuncu, "Uzun zaman sonra ilk kez bu kadar uzun oynadım. Hoca bana şans verdi ve ben de en iyisini yapmaya çalıştım. Oynadıkça daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı



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