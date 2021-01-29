Sekidika, oynama garantisiyle ikna oldu

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Jesse Sekidika da takımdan ayrılıyor.Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olduktan sonra bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen 24 yaşındaki futbolcu Jesse Sekidika Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a kiralık olarak gidiyor. Yeşil-Beyazlılar oyuncuyu oynama garantisiyle ikna etti. Denizlispor ve Tuzlarspor'un da gündeminde olan Sekidika'nın tercihi Konyaspor olduSekidika'nın 6 ay kiralık olarak Konyaspor forması giyeceği öğrenildi. Geçen sezon Eskişehirspor'dan bonservis bedeli olmadan gelen Sekidika'nın Galatasaray ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Benfica altyapısında da forma giyen ve Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan bedelsiz kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon 7 maçta 149 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.