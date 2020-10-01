Sekidika, Denizlispor yolcusu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında transfer ettiği sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'nın kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmesi bekleniyor. Sekidika ile Denizlispor'un ciddi olarak ilgilendiği belirtiliyor.

, Fotoğraf; AA
Sekidika, Denizlispor yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2020 11:14
Eskişehirspor'dan, Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika, henüz beklenen patlamayı yapamadı.

Bu anlamda sezon içerisinde forma şansı bulması bir hayli az olan Nijeryalı'nın kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmesi bekleniyor.

Sekidika ile Denizlispor'un ciddi olarak ilgilendiği belirtiliyor.

Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için