Sekidika, Denizlispor yolcusu

Eskişehirspor'dan, Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika, henüz beklenen patlamayı yapamadı.



Bu anlamda sezon içerisinde forma şansı bulması bir hayli az olan Nijeryalı'nın kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmesi bekleniyor.



Sekidika ile Denizlispor'un ciddi olarak ilgilendiği belirtiliyor.



Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı.



