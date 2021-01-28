Sekidika baba oldu, imza rötar yaptı

Konyaspor'un Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kazandırmak istediği Sekidika'nın transferinin uzadığı bildirildi.

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Sekidika baba oldu, imza rötar yaptı
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28 Ocak 2021 11:34
Konyaspor'un Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kazandırmak istediği kanat oyuncu Jesse Sekidika baba oldu. Nijeryalı futbolcunun Konya'ya gelişi bu nedenle bir kaç gün rötar yaptı.

Yeni Konya'da yer alan habere göre; Galatasaray kulübü ve futbolcu ile her konuda anlaşma sağlayan Konyaspor'da Jesse Sekidika'nın Konya'da olması beklenirken, Nijeryalı futbolcunun eşinin doğum yaptığı, bu yüzden gelemediği öğrenildi.

Sekidika'nın bir kaç gün içerisinde Konya'da olması ve sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

Benfica altyapısında da forma giyen ve Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan bedelsiz kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon 7 maçta 149 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı. 

 



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