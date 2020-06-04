Seifedin Chabbi: 'Gaziantep'te tekrar oynamak istiyorum'

Futbol Kulübü'nde forma giyen ve devre arasında İskoçya Premier Ligi ekiplerinden St Mirren'e sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olan Tunuslu golcüSPORX'e özel açıklamalarda bulundu.Koronavirüs salgını sebebiyle tescil edilen liglerden biri olan İskoçya'da St Mirren forması giyen Chabbi şu an için beklemede olduğunu söyledi. Haziran sonuna kadar St. Mirren ekibi ile sözleşmesi bulunan Gaziantep FK'nın tecrübeli golcüsü Chabbi Gaziantep'ten şu ana kadar kendisini arayan olmadığını ve sözleşmesine bağlı olarak şu an için burada kalması gerektiğini söyledi.Gaziantep FK'da tekrar oynamayı da arzuladığını belirten Chabbi: "" dedi.