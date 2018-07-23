Şehrin ortasında bisiklete böyle bindi ve...

Görenler gözlerine inanamadı. Sen ne yaptın böyle...

23 Temmuz 2018 16:04
Şehrin ortasında bisiklete böyle bindi ve...
Görenler gözlerine inanamadı. Sen ne yaptın böyle...


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