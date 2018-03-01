Şehit Polis Fethi Sekin anısına yol koşusu yapıldı

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Üniversitesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odasının desteği ile yapılan koşuya lisanslı sporcuların yanı sıra üniversite öğrencileri katıldı.Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 10 kilometrelik parkurda gerçekleşen koşunun 20 Mayıs Spor Tesisi önünde düzenlenen ödül töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.Koşuda duyguların çok farklı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Budak, "Bu bir spor, birleştirici bir yönü var ama en önemlisi tüm şehitlerimiz adına Fethi Sekin'i anıyoruz." dedi.Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise Fethi Sekin'in sadece İzmir için değil Türkiye Cumhuriyeti için gözünü kırpmadan şehit olmuş bir kahraman olduğunu söyledi. Kendisini rahmet ve minnetle andığını bildiren Çintimar, şöyle konuştu:"Tüm şehitlerin akıtmış oldukları kanın hakkını vermek için herkesin gece gündüz çalışması gerekiyor. Böyle günlerle de onları anmamız, onlara birer Fatiha okumamız da hem bizi hem onları daha mutlu edecektir. Bu yarışları daha büyüterek devam ettireceğiz. İzmir'in geleneksel hale gelmiş bir şehitler koşusu adı altında mı olur, başka bir adla mı olur... Fethi Sekin yarışını daha da büyüterek devam edeceğiz inşallah."Organizasyonda kategorilerinde dereceye girenler şöyle:Genel klasman: 1. Rahime Tekin, 2. Halime Karakoyun, 3. Tülin Okyay30-39 yaş: 1. Sibel Bircan Kurağı, 2. Esengül Tarsal, 3. Dora Kaya40-49 yaş: 1. Zehra Hızal, 2. Sibel Kortelli, 3. Nigar Rodoplu50-59 yaş: 1. Raziye Arabacı, 2. Gönül Karadağ, 3. Nesrin Oygüç+60 yaş: 1. Fatma Musal, 2. Aysel Yıldız, 3. Servet BaşGenel klasman: 1. Bekirhan Kabadayı, 2. Levent Ateş, 3. Selman Deniz30-39 yaş: 1. Kudret Arabacı, 2. Ayhan Çalışkan, 3. Fatih Buzgan40-49 yaş: 1. Ahmet Bayram, 2. Gökmen Aras, 3. Ümit Ergün50-59 yaş: 1. İsmail Adıgüzel, 2. Hüseyin Durmaz, 3. Kemal Kol+60 yaş: 1. İbrahim Yiğit, 2. Hüseyin Polat, 3. Hasan Kıran