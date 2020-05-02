Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak

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Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak sorularının yanıtı, son günlerin en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iller arası seyahat kısıtlaması kararı, geçtiğimiz günlerde 15 gün daha uzatılmıştı. Bu uzatma tarihinin bitişine yaklaşılırken 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alma hakkı bulunmayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği oldukça önemli bir konu durumunda.Gerek otobüs gerekse özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı 19 Nisan tarihinden itibaren 15 günlük süre ile uzatıldı. Bu tarihin sonuna gelinirken iller arası seyahat yasağının ne zaman biteceği ve yolların hangi tarihte açılacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor.Haberimizden, 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan seyahat kısıtlaması hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz soruların cevabını bulabilirsiniz.Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak sorularının yanıtı, son günlerin en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iller arası seyahat kısıtlaması kararı, geçtiğimiz günlerde 15 gün daha uzatılmıştı. Bu uzatma tarihinin bitişine yaklaşılırken 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alma hakkı bulunmayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği oldukça önemli bir konu durumunda.Gerek otobüs gerekse özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı 19 Nisan tarihinden itibaren 15 günlük süre ile uzatıldı. Bu tarihin sonuna gelinirken iller arası seyahat yasağının ne zaman biteceği ve yolların hangi tarihte açılacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor.Haberimizden, 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan seyahat kısıtlaması hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz soruların cevabını bulabilirsiniz.Genelgede, 03.04.2020 tarihli Bakanlık genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar kısıtlandığı/yasaklandığı, sürenin sona ereceğine hatırlardı. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede bu salgının/bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş-çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.