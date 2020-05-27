Şehirler arası yasak ne zaman kalkacak? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?

Şehirler arası yasak ne zaman kalkacak bilgisini içeren değişiklikler görülüyor. Bugünlerde ne kadar söylense de şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak cevabı belli ve 14 büyükşehir ve Zonguldak için seyahat yasağı 4 Haziran 2020 00.00 itibarı ile son bulacak. Ancak bu tarihten sonra yasağın uzatılma ihtimali de bulunuyor.





Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.



SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?



Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.



Kısıtlamaya yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu sürede de geçerli olacak. Alınan karara uymayanlara idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise adli işlem yapılacak.

Edevlet üzerinden seyahat izni almak mümkün. Eğer belirtilen kriterlerde seyahat etmenizi gerektiren zorunlu durumlar varsa edevletten seyahat izni nasıl alınırı sorusunu sorduktan sonra ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Seyehat etmek için devlet tarafından öne sürülen koşul seyahat belgesi almak olarak belirlendi. Şehir dışınaçıkmak için seyahat belgesinin alınması gerekli. Korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısından yapılıyor. Detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz...



E-DEVLET SEHAYAT BELGESİ BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN





SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?



Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:



* Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecekler:



* 1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,



* 2) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),



* 3) İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),







* 4) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,



* 5) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.



SEYAHAT İZİN BELGESİNDEN MUAF OLANLAR



Söz konusu kısıtlamanın ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan "Seyahat İzin Kurulları"nca düzenlenecek seyahat izin belgesi istisnaları şunlar:



- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,



- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,



- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),



- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),



- Askerlik hizmetini tamamlayarak ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen,



- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,



- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,



- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri KYK'ye ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, durumlarını belgeledikleri taktirde istisna tutulacaklar.



SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLET'TEN NASIL ALINIR



1. E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapın.



2. Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.



3. Değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir." veya "Başvurunuz ret edilmiştir." şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacak.



4. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogat ve havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından TC kimlik numarası ile doğrulamaları yaptıktan sonra kabul edilecek.







SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLET'TE



Cumhurbaşkanlığı: Seyahat belgesi başvuruları e-devlet üzerinden alınabilir. Sonuçlar kısa mesaj ile gönderilecek



KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?



"Seyahat İzin Belgesi"nden faydalanabilecekler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi. Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.



NEREYE GİDİLDİĞİ İLGİLİ VALİLİĞE BİLDİRİLECEK



Seyahat İzin Kurulu'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.







ALO 199 İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR



Seyahat İzin Belgesi valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan kurullardan alınabiliyor. Ayrıca isteyenler elektronik ortamda da başvuru yapabiliyor. Öncelikle şehirlerarası seyahat için bir sebebinizin olması gerekiyor.



Tedavi ihtiyacı nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler,

Birinci dereceden yakını vefat edenler ya da ağır hastalığı olanlar,

Son 15 gün içerisinde geldiği yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar

Askerlik terhisi olanlar ya da yurt dışı dönüşü karantina süresini dolduranlar 6009 sayılı genelgeye göre geçerli sebeplerle belgelerini ibraz edenler, otobüsle ya da özel aracıyla seyahat edebilme hakkına sahip olacak. Ayrıca kamu görevi olanlar ya da yaptığı iş nedeniyle seyahat etmek zorunda kalanlar da ilgili meslek odalarından yazı alarak bu belge için başvurabilir. Seyahat İzin Belgesi'ni ilçe kaymakamlıklardan ya da Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak alabilerler. Belgeyi almanın en kolay yolu ise elektronik ortamda işlem yapmak.







SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN







İnternetten e-devlet'e girip arama butonuna seyahat izin belgesi yazarsanız, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sayfasına yönlendirir.



'Seyahat İzin İşlemleri' şıkkını tıkladığınızda alt kutuda Otobüs Seyahat İzin Belgesi ya da Özel Araç Seyahat İzin Belgesi verilmesi şeklinde iki kutucuk çıkıyor. Seçimi yaptıktan sonra bulunduğunuz ili seçmeniz gerekiyor.



Seçimi yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda sizin adres ve telefon bilgileri yer alıyor. Ve alt kutucukta sorulan sorulara yanıt vermeniz isteniyor.



Şu an Bulunduğu/Kaldığı Adres:

Gideceği Yerdeki Adresi:

Gideceği Yerdeki Hane Halkından En Az Birinin T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Cep Telefonu:

Beraberindeki Yakınlarının (Eş, Çocuk, Anne, Baba, Kardeş) T.C. Kimlik Numarası ve İsimleri:

Başvuru Sebepleri:

Tedavi İhtiyaçları Nedeniyle Başvuru, Birinci Derece Yakınları Vefat Eden / Ağır Hastalığı Olanlar İçin Başvuru, Kalacak Yeri Bulunmayanlar İçin Başvuru, Diğer Sebeple Başvuru Tüm bu soruları ve bilgileri girdikten sonra alttaki başvur butonunu tıklamanız yeterli. Başvurular bu kurul tarafından değerlendirilip size 'Başvurunuz kabul edilmiştir' ya da 'Başvurunuz red edilmiştir' şeklinde SMS ile bilgi mesajı gelecek. Bu izinle otobüs biletini satın alabilir ya da özel aracınızla yola çıkabilirsiniz.Otogarlardaki başvuru masalarından SMS mesajını gösterip belgenizi alabilirsiniz. Şehir giriş çıkışlarında polis bu belgeyi göstermenizi ister ve ona göre yola devam etme hakkınız olur.



İL GİRİŞİNDE TEKRAR SAĞLIK KONTROLÜ



Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.



SADECE İL OTOGARLARI'NDA DURULACAK



Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.



2020 Seyahat yasağı konusunda ne zaman kaldırılacak? cevabı merakla aranıyor. Şehirler arası seyahat yapmak isteyen vatandaşlar yasakların kalkacağı günü iple çekiyor denebilir. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.Kısıtlamaya yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu sürede de geçerli olacak. Alınan karara uymayanlara idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise adli işlem yapılacak.Edevlet üzerinden seyahat izni almak mümkün. Eğer belirtilen kriterlerde seyahat etmenizi gerektiren zorunlu durumlar varsa edevletten seyahat izni nasıl alınırı sorusunu sorduktan sonra ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Seyehat etmek için devlet tarafından öne sürülen koşul seyahat belgesi almak olarak belirlendi. Şehir dışınaçıkmak için seyahat belgesinin alınması gerekli. Korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısından yapılıyor. Detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz...Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:* Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecekler:* 1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,* 2) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),* 3) İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),* 4) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,* 5) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.Söz konusu kısıtlamanın ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan "Seyahat İzin Kurulları"nca düzenlenecek seyahat izin belgesi istisnaları şunlar:- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),- Askerlik hizmetini tamamlayarak ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen,- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri KYK'ye ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, durumlarını belgeledikleri taktirde istisna tutulacaklar.1. E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapın.2. Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.3. Değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir." veya "Başvurunuz ret edilmiştir." şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacak.4. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogat ve havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından TC kimlik numarası ile doğrulamaları yaptıktan sonra kabul edilecek.Cumhurbaşkanlığı: Seyahat belgesi başvuruları e-devlet üzerinden alınabilir. Sonuçlar kısa mesaj ile gönderilecek"Seyahat İzin Belgesi"nden faydalanabilecekler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi. Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.Seyahat İzin Kurulu'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.Seyahat İzin Belgesi valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan kurullardan alınabiliyor. Ayrıca isteyenler elektronik ortamda da başvuru yapabiliyor. Öncelikle şehirlerarası seyahat için bir sebebinizin olması gerekiyor.6009 sayılı genelgeye göre geçerli sebeplerle belgelerini ibraz edenler, otobüsle ya da özel aracıyla seyahat edebilme hakkına sahip olacak. Ayrıca kamu görevi olanlar ya da yaptığı iş nedeniyle seyahat etmek zorunda kalanlar da ilgili meslek odalarından yazı alarak bu belge için başvurabilir. Seyahat İzin Belgesi'ni ilçe kaymakamlıklardan ya da Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak alabilerler. Belgeyi almanın en kolay yolu ise elektronik ortamda işlem yapmak.İnternetten e-devlet'e girip arama butonuna seyahat izin belgesi yazarsanız, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sayfasına yönlendirir. Bu linke tıkladığınızda önünüze çıkan ekranda sağ üst köşede Yeni Başvuru kutucuğu var. Orayı tıklarsanız 'Başvuru Türü' çıkıyor.'Seyahat İzin İşlemleri' şıkkını tıkladığınızda alt kutuda Otobüs Seyahat İzin Belgesi ya da Özel Araç Seyahat İzin Belgesi verilmesi şeklinde iki kutucuk çıkıyor. Seçimi yaptıktan sonra bulunduğunuz ili seçmeniz gerekiyor.Seçimi yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda sizin adres ve telefon bilgileri yer alıyor. Ve alt kutucukta sorulan sorulara yanıt vermeniz isteniyor.Tüm bu soruları ve bilgileri girdikten sonra alttaki başvur butonunu tıklamanız yeterli. Başvurular bu kurul tarafından değerlendirilip size 'Başvurunuz kabul edilmiştir' ya da 'Başvurunuz red edilmiştir' şeklinde SMS ile bilgi mesajı gelecek. Bu izinle otobüs biletini satın alabilir ya da özel aracınızla yola çıkabilirsiniz.Otogarlardaki başvuru masalarından SMS mesajını gösterip belgenizi alabilirsiniz. Şehir giriş çıkışlarında polis bu belgeyi göstermenizi ister ve ona göre yola devam etme hakkınız olur.Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.

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