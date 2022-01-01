Şehir şehir gezen profesyonel dağcının gözü 81 ilin zirvesinde

Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine solo tırmanış gerçekleştirmek amacıyla "Anadolu Parsı Projesi"ni başlatan profesyonel dağcı Abdulrazak Fidan, azmiyle dikkati çekiyor.



Solo tırmanışlar için pek çok şehre giden Fidan, 2020'nin ilk aylarında başladığı projesi kapsamında gözünü 81 ilin zirvesine dikti.



Trakya'da da tırmanışlar yapan Fidan, Kırklareli'nde 1031 metre yüksekliğindeki Mahya Dağı'na kar ve fırtınaya rağmen tırmanmayı başardı.



Zaman zaman sis ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan Fidan, tüm zorlukların üstesinden geldi.



Fidan, AA muhabirine, projesini gelecek yıl tamamlamayı hedeflediğini söyledi.



Daha önce Ağrı Dağı'na tırmandığını ve bir günde 3 ilde 3 zirve tırmanışı gerçekleştirdiğini anlatan Fidan, "Bugün de 1031 metre yüksekliğindeki Mahya Dağı'na tırmandım. Mahya Dağı'nın benim için önemi, dağcılık tarihinde bir günde iki ilde iki zirveyi gerçekleştirmem. Sabah Tekirdağ Işıklar Dağı, sonra Kırklareli Mahya Dağı'na tırmandım." diye konuştu.



"Bu bir dünya rekoru olacak"



Fidan, projeye başlamadan önce 65 ildeki zirveye tırmandığını, Ağrı Dağı'na da tırmanarak burada 3 gün 2 gece kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Zorlu zirveleri başarıyla gerçekleştirdim. Dağcılığı bırakma noktasında projeye başlamaya karar verdim. Çünkü ülkemizdeki yüksek irtifa dağlarına hemen hemen en az 10 kez gitmişimdir. Bir gün bir program yapayım dedim, gittiğim yerlere gitmek istemedim ve bir anda panikledim. Korkuya kapıldım çünkü gidecek yer yok. Gitmek istiyorum, vücut istiyor, dağlar çekiyor, ama gidemiyorum. Kendimi tetikleyecek kendimi mecbur bırakacak arayışlar içerisine girdim. Sonra bu projeye başladım."



Bazen yürüyerek bazen traktörler ile zirvelere ulaştığını anlatan Fidan, "Dünyada 14 tane 8 bin metrenin üzerinde dağ var. Ben 14 dağa 113 günde solo tırmanış yapmak için hazırlanıyorum. Bu bir dünya rekoru olacak. Şu ana kadar hiçbir solo alpinist 113 günde bu tırmanışı bitirememiş. Benim hedefim bu."ifadelerini kullandı.





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