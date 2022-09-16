Sehic atıldı, stoper Adil kaleye geçti

Konyaspor'un Galatasaray'a mağlup olduğu maçta yeşil beyazlı takımda İbrahim Sehic'in kırmızı kart görmesiyle kaleye stoper Adil Demirbağ geçti.



Maçın 88. dakikasında Galatasaray'ın soldan kullandığı kornerde kaleci İbrahim Sehic, meşin yuvarlağı kontrol etti. Oyunu hızla hareketlendirmek isteyen Sehic ile önüne çıkan Lucas Torreira çarpıştı. Bunun ardından sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi ile Konyasporlu oyuncular arasında gerginlik yaşandı.



Maçın 86. dakikasında sarı kartı bulunan Sehic, gerginlik sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen'den ikinci sarı karttı gördü ve oyundan atıldı.



Oyuncu değişikliği hakkı bulunmayan Konyaspor'da kalan sürede kaleyi Adil Demirbağ devraldı.





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