Sega oyun konsolu 'Astro City Mini'yi duyurdu

Video oyun sektörünün atası olarak kabul edilen Sega, bu yıl 60. yıldönümünü kutluyor. Kutlamalar kapsamında çeşitli ürünlerle karşımıza çıkan şirket, şimdi de bir mini oyun konsolu duyurdu. "Astro City Mini" olarak isimlendirilen bu mini oyun konsolu, kullanıcılara retro bir deneyim yaşatmayı vadediyor ve Sega'nın en popüler 36 arcade oyununu içinde barındırıyor. Dilerseniz hemen, bu mini oyun konsolunun detaylarına yakından bakalım.



Astro City Mini, fazlasıyla basit ama bir o kadar da şık bir tasarıma sahip. 6 buton bulunan konsolda bir tane de kontrol çubuğu yer alıyor. Minik ve renkli bir ekranla birlikte gelen Astro City Mini, bir adet HDMI çıkışını bulundururken enerjisini de micro USB girişinden alıyor. Ayrıca bu konsolda çok oyunculu arcade oyunları oynamak isterseniz, yine USB girişli kollar takabiliyorsunuz. Peki Astro City Mini nasıl görünüyor?



Karşınızda Astro City Mini



Astro Mini City'nin içerisinde bulunacak olan 36 adet arcade oyununun hangileri olduğu bilinmiyor. Ancak yapılan açıklamalarda şirketin en ikonik oyunlarının bu mini oyun konsolunda bulunacağı ifade ediliyor. Yani Astro Mini City'nin içerisinde, pek çoğumuzun çocukluktan tanıdığı ve hayran olduğu çok sayıda oyunun bulunacağı aşikar. Her ne olursa olsun Astro Mini City, Sega hayranlarına benzersiz bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.



Sega, duyurduğu mini oyun konsolunun fiyatını açıklamadı. Ayrıca şirket, bu ürünün hangi ülke ya da ülke pazarlarında bulunacağına da değinmedi. Ancak beklentiler, içerisinde 36 adet arcade oyun bulunan Astro Mini City'nin fiyatının maksimum 125 dolar (yaklaşık 900 TL + vergiler) olacağı yönünde.



Kaynak: webtekno.com



