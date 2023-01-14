Sefo'dan TFF'ye ziyaret

Rap sanatçısı Sefo ve menajeri Ömer Çiller, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, stadyumlarda gençlerin ve kadınların daha fazla yer alması için yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.



Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Müzik Grup Genel Müdürü Cengiz Erdem de yer aldı.



Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.





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