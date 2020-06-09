Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı dizisi yeni bölüm 15 Haziran akşamı yayınlanacak. Koronavirüs önlemleri sebebiyle çekimlerine ara verilen Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı 15 Haziran 2020 akşamı yayınlanacak olduğudur. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı, yeni bölümleri ile ekrana geri dönüyor. En son 30 Mart 2020 tarihinde 15. bölümü ile ekranlara gelen Sefirin Kızı, koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Sefirin Kızı, yeni bölümü ile 15 Haziran 2020 Pazartesi günü ekranlarda olacak.

09 Haziran 2020 02:18
Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?
Sefirin Kızı'nın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Sefirin Kızı dizisi ekibi, yeni bölüm çekimleri için geçtiğimi günlerde Bodrum'da bir araya gelmişti. Dizinin yeni bölümü için tarih açıklandı. Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı Star Tv'nin dizisi Sefirin Kızı'nın 16. yeni bölümü 15 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak.
Muğla'nın büyüleyici atmosferinde çekimlere başlayan ekip ekrana dönmek için gün sayarken Sefirin Kızı setinden ilk kare de başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'dan geldi. Ekranın en beğenilen çiftti olan oyuncuların heyecanı objektiflere de yansıdı. Sancar ve Nare'nin yürek yakan aşkları, merak dolu gelişmelerle Star TV'de.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM 15 HAZİRAN

"Sefirin Kızı"; Nare'yi Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ise yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu (Gediz), Doğukan Polat (Yahya), Hivda Zizan Alp (Elvan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika), Erhan Alpay (Akın), Erdal Küçükkömürcü (Güven), Gonca Cilasun (Halise), Tülin Yazkan (Menekşe), Esra Kızıldoğan (Müge), Cemre Öktem (Zehra), Edip Tepeli (Kavruk Ömer)

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMAN

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