Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı'nın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Sefirin Kızı dizisi ekibi, yeni bölüm çekimleri için geçtiğimi günlerde Bodrum'da bir araya gelmişti. Dizinin yeni bölümü için tarih açıklandı. Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı Star Tv'nin dizisi Sefirin Kızı'nın 16. yeni bölümü 15 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak.Muğla'nın büyüleyici atmosferinde çekimlere başlayan ekip ekrana dönmek için gün sayarken Sefirin Kızı setinden ilk kare de başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'dan geldi. Ekranın en beğenilen çiftti olan oyuncuların heyecanı objektiflere de yansıdı. Sancar ve Nare'nin yürek yakan aşkları, merak dolu gelişmelerle Star TV'de."Sefirin Kızı"; Nare'yi Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ise yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu (Gediz), Doğukan Polat (Yahya), Hivda Zizan Alp (Elvan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika), Erhan Alpay (Akın), Erdal Küçükkömürcü (Güven), Gonca Cilasun (Halise), Tülin Yazkan (Menekşe), Esra Kızıldoğan (Müge), Cemre Öktem (Zehra), Edip Tepeli (Kavruk Ömer)