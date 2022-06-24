BEŞİKTAŞ YÖNETİCİLERİ FRENE BASTI

SATIN ALMA MECBURİ OLMALI!

6 MİLYON EURO BEKLENTİLERİ VAR

Beşiktaş, forvet transferi için yelpazeyi geniş tutuyor. Ancak; siyah-beyazlılar şu ana kadar bu mevkide net bir ilerleme kaydedemedi. Siyah-beyazlıların listesinde bulunan isimlerden biri olan Haris Seferovic ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.Weghorst'tan yanıt bekleyen, Sörloth için de beklemeye geçen Beşiktaş, rotasını Haris Seferovic'e çevirmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de "Haris Seferovic listemiz, görüşmeler sürüyor" açıklamasının ardından İsviçreli golcü için kollar yeniden sıvanırken, Portekiz'e çıkarma yapacak olan Beşiktaşlı yetkililer, ülke basınında çıkar haberlerin ardından frene basmak zorunda kaldı.A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş'ın devam eden Haris Seferovic ilgisinde ilk yaklaşımı hiç olumlu değil. Benfica, Türk ekibinin önerdiği transfer modelleriyle, yani kiralama teklifiyle ilgilenmediği cevabını verdi. Haberde; Portekiz temsilcisi Benfica'nın Beşiktaş'ın kiralama teklifine ancak 'kesin satın alma opsiyonu' olursa sıcak bakacağı belirtildi.Benfica'nın düşüncesi kulübün kasasına Haris Seferovic'ten en az 6 milyon Euro koymak olduğu belirtilince, yüz yüze görüşmeler şimdilik ertelendi.