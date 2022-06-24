Seferovic transferinde son durum!

Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olan Haris Seferovic ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. Transfer listesindeki golcüden kötü haberler geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Seferovic transferinde son durum!
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24 Haziran 2022 10:49
Beşiktaş, forvet transferi için yelpazeyi geniş tutuyor. Ancak; siyah-beyazlılar şu ana kadar bu mevkide net bir ilerleme kaydedemedi. Siyah-beyazlıların listesinde bulunan isimlerden biri olan Haris Seferovic ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİCİLERİ FRENE BASTI

Weghorst'tan yanıt bekleyen, Sörloth için de beklemeye geçen Beşiktaş, rotasını Haris Seferovic'e çevirmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de "Haris Seferovic listemiz, görüşmeler sürüyor" açıklamasının ardından İsviçreli golcü için kollar yeniden sıvanırken, Portekiz'e çıkarma yapacak olan Beşiktaşlı yetkililer, ülke basınında çıkar haberlerin ardından frene basmak zorunda kaldı.

SATIN ALMA MECBURİ OLMALI!

A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş'ın devam eden Haris Seferovic ilgisinde ilk yaklaşımı hiç olumlu değil. Benfica, Türk ekibinin önerdiği transfer modelleriyle, yani kiralama teklifiyle ilgilenmediği cevabını verdi. Haberde; Portekiz temsilcisi Benfica'nın Beşiktaş'ın kiralama teklifine ancak 'kesin satın alma opsiyonu' olursa sıcak bakacağı belirtildi.

6 MİLYON EURO BEKLENTİLERİ VAR

Benfica'nın düşüncesi kulübün kasasına Haris Seferovic'ten en az 6 milyon Euro koymak olduğu belirtilince, yüz yüze görüşmeler şimdilik ertelendi.





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