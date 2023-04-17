Seferovic'ten geleceğiyle ilgili itiraf!

Sezon başında kadroda büyük bir yenilemeye giden Galatasaray, hücum hattına önemli isimler kattı. Bu oyunculardan biri de Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Haris Seferovic'ti.



Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken İsviçreli yıldız, lig maçlarında bu performansından epey uzak kaldı. Mauro Icardi'nin performansı sonrasında yedek kulübesine hapsolan Seferovic ile devre arasında yollar ayrıldı.



Başarılı oyuncu Galatasaray'ın ardından kiralık olarak İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'nun yolunu tuttu.



İspanyol ekibinin formasıyla dokuz maçta görev yapan Seferovic iki kez gol atmayı başardı.



SEFEROVIC'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI



31 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda Benfica'ya dönme ya da Celta Vigo ile devam etme konusunda gelen bir soruya; "Burası iyi bir şehir. İyi bir kulüp. Takımın oynadığı futbolu seviyorum ve burada kendimi rahat hissediyorum. Neler olacağını göreceğiz. Benfica ve Celta görüşecek. Şimdi kalan maçlara odaklandım ve neler olacağını göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.





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