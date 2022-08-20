Seferovic, net fırsatları değerlendiremedi

Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic, Ümraniyespor karşılaşmasında girdiği net pozisyonları gole çeviremedi.



Mücadelenin 4. dakikasında Ümraniyespor savunmasının hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seferovic, şut çekmek yerine pas vermeyi tercih edince sarı-kırmızılılar önemli bir fırsattan yararlanamadı.



Tecrübeli futbolcu, 50. dakikada ise savunma arkasına sarkarak altıpasa gelen topu tek vuruşla ağlara göndermek istedi. Meşin yuvarlak direkten dönerken yeniden Seferovic'te kaldı. Zor pozisyonda bu kez topukla şansını deneyen 30 yaşındaki golcü yine kaleyi bulamadı.



Haris Seferovic, 78. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.





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