Seferovic'in ayrılığına maaş engeli

Galatasaray'ın İsviçreli forveti Haris Seferovic için çarpıcı bir gelişme yaşandı.



Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Yunan ekibi PAOK, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic ile ilgileniyor ancak oyuncunun 2.7 milyon euroluk maaşını Yunan ekibinin karşılaması mümkün görünmüyor. Haberde, Haris Seferovic'in de yıl sonuna kadar maaşından feragat etmeyi düşünmediği ifade edildi.



Haris Seferovic daha önce yaptığı açıklamada "Geri dönmek istemiyorum. Benfica'da işim sona erdi. Herkes Benfica'da oynamak ister ancak benim oradaki işim bitti." demişti.



Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maça çıkan 30 yaşındaki Haris Seferovic, bu maçlarda 2 gol kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ