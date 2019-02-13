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Seferovic: "Galatasaray maçını kazanmaya geldik"

Benfica'nın golcü oyuncusu Haris Seferovic, Galatasaray maçı öncesinde konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Seferovic: 'Galatasaray maçını kazanmaya geldik'
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13 Şubat 2019 19:55
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile karşılaşacak olan Benfica'nın golcü oyuncusu Haris Seferovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın gücünün bilincinde olduklarını kaydeden Seferovic, "Galatasaray iyi bir takım ama yarın iyi bir sonuç bekliyoruz. İyi bir form durumumuz var, Galatasaray'a da saygı duyuyoruz. Kendimize güveniyoruz ve iyi oynayıp, iyi bir skorla ayrılmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazanmayı hedeflediklerini belirten İsviçreli golcü, "Buraya kazanmaya geldik. Karşımızdaki takım da tahminimize göre böyle düşünüyor. Galatasaray da iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Büyük bir maç, ciddi bir çarpışma olacak" diye konuştu.

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