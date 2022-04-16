Sefer Yılmaz: 'Galatasaray maçında 3 puan alacağız'

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Altay'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maç sonu konuştu.



Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçına ilişkin konuşan Yılmaz, "İnşallah önümüzdeki hafta Galatasaray maçında daha iyi oynayacağız. Galatasaray maçında alacağımız 3 puanla yeniden savaşın içine girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Yılmaz, maç sonu katıldığı basın toplantısında, çok iyi hazırlandıkları müsabakadan galip de ayrılabileceklerini söyledi.



İlk yarıda istedikleri oyunu sergilediklerini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:



"İlk yarıda goller bulabilirdik. Devreye 40. dakikada yediğimiz şanssız bir golle 1-0 mağlup girdik. Moralimizi bozmadık. Oyun dengede gidiyordu. Sonlarda kaybedeceğimiz bir şey olmadığı için sistemde de değişiklik yaptık. Golü bulduk ama geç oldu. Golden sonra bol gol pozisyonu oldu. 1-1'den sonraki oyun biraz bizim işimize yaradı. İki gol pozisyonu bulduk ve galip de ayrılabilirdik. Sonuçta 1 puan aldık. Ligin en iyi oynayan takımlarından birine karşı sahadan en azından mağlubiyetle ayrılmadık."





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