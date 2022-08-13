Sefer Yılmaz: 'Emekten çok memnunuz'

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta açılış maçında Yılport Samsunspor'a kendi sahasında 2-0 yenilen Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "İlk maçta sonuç kötü ama biz oyundan futbolcuların verdiği, emekten çok memnunuz." dedi.



Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça tedirgin başladıklarını, Yılport Samsunspor'un ise maça etkili başladığını söyledi.



Golü yedikleri dakikaya kadar maçta üstünlüğün ellerinde olduğunu belirten Yılmaz, "Şansızlık, biraz da pozisyon hatası gol oldu. İptal oldu, sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gol oldu. 2. yarı maça iyi başladık. Duran toplarla birçok pozisyona girdik. Oyuna bir forvet daha soktuk. Kontra atakla son anda 2. golü yedik. İlk maçta sonuç kötü ama biz oyundan futbolcuların verdiği, emekten çok memnunuz. Taktik ve teknik olarak yüreklerini sahaya yansıttılar." dedi.





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