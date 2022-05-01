Sefer Yılmaz: 'Bir umudun peşindeyiz'

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, galibiyetle birlikte ligde kalma ümitlerini devam ettirdiklerini söyledi.



Sefer, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularına galibiyetten dolayı teşekkür etti.



Maça hafta boyunca hazırlandıklarını ve rakiplerini analiz ettiklerini belirten Yılmaz şöyle devam etti:



"Ufak da bir ümidimiz olsa sonuna kadar devam etmek zorundaydık. O yüzden burada artık kaybedeceğimiz bir puanla bu sezonu kapatmış olacağız. Sadece galibiyet bizi kurtarıyordu. Onu da aldık. Özellikle futbolcu kardeşlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Maçtan önce bütün hafta boyunca hazırlandık. Hatayspor'un eksilerini kullanmamız lazımdı bu maçta. Çok da iyi mücadele ettiler. Çok iyi oynadılar. Erken gol bulmamız bizi biraz da morallendirdi. Hatayspor'un özellikle yüksek toplarda kanat ortalarında çok etkili oyuncuları vardı. O yüzden bugün 5'li bir sistemle oynadık. Son dakikalarda özellikle son 20-25 dakika daha fazla geri çekilmek zorunda kaldık. Onun da sebebi buraya bayağı bir eksik kadroyla gelmiştik. Genç oyuncularımızdan kurulu yedek kulübesinden çok fazla destek alamadık. Onun da etkisiyle son 15-20 dakikadır Hatayspor'un baskısı oldu. Gol de yiyebilirdik ama futbolcular çok iyi mücadele etti. Sonunda 3 puanla ayrıldık."





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