Sefa Yılmaz: 'Fenerbahçe'ye 3-4 atabilirdik! Takım olamamışlar'

Gençlerbirliği'nin yıldız oyuncusu Sefa Yılmaz, galibiyetin perde arkasını anlattı. Başkent ekibinin önemli isimlerinden Sefa Yılmaz, Fanatik Gazetesi'nden Sefa Can Konuksever'e açıklamalarda bulundu. (Röportajın tamına ulaşmak için Fanatik Gazetesi satın alabilirsiniz)



Sefa Yılmaz, "Topu her ayağıma aldığımda karşımda tehdit görmeden ilerleyebildim. Hızlı ve kolay şekilde hemen 3. bölgeye geçtim. Bunun da nedeni, rakibimizin defansı hatta orta alanı boşaltmasıydı. Son bölümlerde, sırf benim hazırladığım 3 pozisyon var mesela. Rakip kaleye çok kolay gittik. Şunu biliyorduk; skoru ne kadar uzun süre dengede tutarsak, Fenerbahçe o kadar strese girecekti. İlk yarıyı 1-1 kapatınca da beklediğimiz oldu." dedi.



Başkent ekibinin hücum oyuncusu ayrıca "Fenerbahçe çift forvete döndükten sonra işimiz kolaylaştı. Orta sahayı verdiler ve arkayı boşalttılar, çok alan bıraktılar. Aynı anda bu kadar hücumcuyla oynayamazsınız. Açıkçası Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bence bir sistemleri yok. Tam anlamıyla takım olabildiklerini düşünmüyorum. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak, 3'ü 4'ü atabilirdik." ifadelerini kullandı.



