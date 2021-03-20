Sefa Özdemir, Gençlerbirliği'ne hayat verdi

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla yenerek küme düşme hattında kritik puanlar aldı

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Sefa Özdemir, Gençlerbirliği'ne hayat verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2021 15:24
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Özcan Bizati'nin takımı Gençlerbirliği ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Gençlerbirliği 60. dakikada Sefa Yılmaz'ın golüyle öne geçerken, Yusuf Erdoğan 66'da skoru 1-1'e getirdi. 76'da bir kez daha sahne alan Sefa Özdemir takımına galibiyeti getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27 yaparken üst üste ikinci galibiyetini aldı. Öacan Bizati takımının başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet gördü. Kasımpaşa  31 puanda kalırken galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.