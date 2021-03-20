Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Özcan Bizati'nin takımı Gençlerbirliği ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Gençlerbirliği 60. dakikada Sefa Yılmaz'ın golüyle öne geçerken, Yusuf Erdoğan 66'da skoru 1-1'e getirdi. 76'da bir kez daha sahne alan Sefa Özdemir takımına galibiyeti getirdi.Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27 yaparken üst üste ikinci galibiyetini aldı. Öacan Bizati takımının başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet gördü. Kasımpaşa 31 puanda kalırken galibiyet hasreti 5 maça çıktı.Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.