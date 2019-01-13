Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun lideri Sefa Kalya, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Yenibosna Aksa Camisi'nde yatsı namazından sonra gerçekleştirilen anma programına kulübün yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve İlker Dinçay'ın da katıldığı belirtildi.
Anma programında merhum Sefa Kalya için Mevlid-i Şerif okunduğu da ifade edildi.
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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Yenibosna Aksa Camisi'nde yatsı namazından sonra gerçekleştirilen anma programına kulübün yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve İlker Dinçay'ın da katıldığı belirtildi.
Anma programında merhum Sefa Kalya için Mevlid-i Şerif okunduğu da ifade edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın