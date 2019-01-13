  •  
    "Transfer için F.Bahçe ile anlaşmamız lazım"
  •  
    Ozan Tufan'ın F.Bahçe itirafı; "Saha dışında..."
  •  
    Üzerine para verdi ve eski takımına döndü!..
  •  
    Orkan geri mi dönecek? Beşiktaş'tan açıklama!..
  •  
    Transferde geri sayım; HER AN açıklanabilir!..

Sefa Kalya, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı

Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu lideri Kalya için düzenlenen anma programına Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ile İlker Dinçay da katıldı.

Kaynak: AA
Sefa Kalya, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2019 21:06
Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun lideri Sefa Kalya, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Yenibosna Aksa Camisi'nde yatsı namazından sonra gerçekleştirilen anma programına kulübün yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve İlker Dinçay'ın da katıldığı belirtildi.

Anma programında merhum Sefa Kalya için Mevlid-i Şerif okunduğu da ifade edildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için